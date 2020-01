Gravelspeler geschorst na het afleggen van positieve dopingtest

Ook in het tennis blijft doping nog een probleem anno 2020. Zo staat er een speler wegens een positieve dopingtest aan de kant: Nicolas Jarry. De Chileen is de nummer 78 op de wereldranglijst. Een test tijdens de Davis Cup van vorig jaar hypothekeert zijn carrière.

Nicolas Jarry is een speler die vooral goed uit de voeten kan op gravel. Zo won hij vorig jaar op deze ondergrond het toernooi van Bastad in Zweden en verloor hij de finale in het Zwitserse Genève slechts nipt van Alexander Zverev.

ANABOLE STEROÏDEN

In november kwam hij in Madrid tweemaal in actie tijdens de eindronde van de Davis Cup. Jarry verloor beide partijen, maar legde wel een positieve dopingplas af op 19 november. Er werden sporen gevonden van Ligandrol en Stanzolol, anabole steroïden die op de verboden lijst van het WADA staan.

Jarry laat weten dat hij en zijn team volledig zullen samenwerken met het ITF en zullen trachten zijn onschuld te bewijzen.