Serena Williams laat groot hart zien en schenkt prijzengeld weg: "Als ik de beelden van de branden zie, krijg ik het moeilijk"

Serena Williams heeft zich na het winnen van de finale in Auckland van haar allerbeste kant laten zien. De Amerikaanse won de finale van haar landgenote Jessica Pegula en besloot om het prijzengeld te schenken aan de slachtoffers van de bosbranden in Australië.

Na drie jaar haalde Serena Williams nog eens de overwinning binnen in een WTA-toernooi (HIER leest u er meer over). Na de finale stond Williams stil bij de bosbranden in Australië en liet ze weten haar prijzengeld van 43.000 dollar of bijna 38.700 euro te schenken aan de slachtoffers.

"Ik speel nu al meer dan 20 jaar tennis in Australië", vertelde Williams na afloop. "Als ik de beelden van de bosbranden zie dan raakt mij dat enorm. Daarom wil ik graag een steentje bijdragen." Williams zal overigens ook haar wedstrijdoutfit veilen voor het goede doel en een oefenwedstrijd spelen op de terreinen van de Australian Open.