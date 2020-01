Serena Williams stoomt nu ook door in de finale en pakt de eindzege in Auckland

Serena Williams heeft in het Nieuw-Zeelandse Auckland haar eerste toernooizege van 2020 weten te boeken. In de finale was ze te sterk voor haar landgenote Jessica Pegula.

Na de verrassende zege van Jessica Pegula tegen de Deense Caroline Wozniacki mocht ze het nu proberen tegen haar ervaren landgenote Serena Williams. De meervoudige winnares van alle grandslamtoernooien kende zoals verwacht weinig problemen met Pegula. Na iets meer dan 40 minuten tennis had ze met 6-3 de eerste set al op zak. In de tweede set moest Pegula al snel een spelletje op eigen opslag inleveren en Williams gaf zelf niks meer weg: 6-4. Een nieuwe toernooizege dus voor 38-jarige Amerikaanse die ook nog met Caroline Wozniacki in actie komt in de finale van het dubbelspel.