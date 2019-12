'Gekke' Cyprioot moet Svitolina nog beter maken

Marcos Baghdatis blijft actief in het tennis. Hij wordt coach van Elina Svitolina, een topper in het circuit. Opmerkelijk, want de Cyprioot leek allerminst in de wieg gelegd om trainer te worden.

Marcos Baghdatis wordt toegevoegd aan de staf van Elina Svitolana, nummer zes op de WTA-ranking. Opvallend, want de Cyprioot met de dodelijke forehand is toch een speciaal figuur.

Een temperamentvol karakter, zowel in positieve als in negatieve zin. Zo sloeg hij op de Australian Open in 2012 maar liefst vier (!) rackets op een rij kapot.

Veel vaker toonde de Cyprioot zich een echte liefhebber. Iemand die genoot van het spelletje én van het publiek, wat hem heel geliefd maakte op het circuit.

Hoewel hij de ballen fantastisch kon raken, was Baghdatis geen veelwinnaar. Zijn beste resultaat op een Grand Slam was de finaleplaats op de Australian Open in 2006, waarin Roger Federer te sterk bleek te zijn.

Eerder dit jaar hield Baghdatis het voor bekeken als speler. Hij speelde zijn laatste toernooi op Wimbledon. Na zijn uitschakeling nam hij op een emotionele manier afscheid van het tennis en het publiek.

Hoe dan ook, Baghdatis was een attractie als speler, zowel met zijn spelstijl als met zijn showgehalte. Hij zal ongetwijfeld voor animo zorgen in de entourage van Svitolina, zoveel is zeker.