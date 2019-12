Marcos Baghdatis nieuwe coach van deze toptennister

Marcos Baghdatis was een woelwater, maar wel een dat verschrikkelijk goed kon tennissen. De verliezend finalist van de Australian Open in 2006 blijft actief in het tennis, nadat hij eerder dit jaar aangaf te stoppen als speler.

De Cyprioot gaat namelijk aan de slag als 'consultant-coach' van Elina Svitolina, het nummer zes van de WTA-ranking. Ze maakte het nieuws via Instagram bekend.

Intussen reageerde ook Baghdatis al op Twitter. "Ik kijk er naar uit om een topspeelster als Svitolina te mogen coachen en ben dan ook heel erg fier. Bedankt voor het vertrouwen, Elina! Kom maar op, 2020", klinkt het strijdvaardig.

I am so glad to announce the next chapter of my life and look forward to Coaching a great athlete and super tennis player #No.6 ranked WTA player Elina Svitolina, working along side Andre Bettles! I want to thank Elina for putting her trust in me. Lets do this! Bring it on 2020. pic.twitter.com/RghOMecRz7