Sterren van morgen #4: Kazachse die de top veertig bereikte zonder ooit één Grand Slam-wedstrijd te winnen

Kirsten Flipkens won in Houston het laatste tennistoernooi van het jaar. Nu het seizoen er opzit, gingen wij eens kijken welke aanstormende talenten in 2019 de grootste sprong hebben gemaakt op de WTA-ranking.

Net als Iga Swiatek (lees hier) is ook Jelena Rybakina nog niet de allergrootste naam. Toch steeg de twintigjarige Russische Kazachse in 2019 van plek 191 naar nummer 36. Een sprong van 155 plaatsen.

Het resultaat van een paar derde rondes op Grand Slams? Nou, integendeel. Rybakina won namelijk nog nooit een wedstrijd op een Grand Slam. Op de Australian Open en Wimbledon bereikte ze dit jaar zelfs de hoofdtabel niet, op Roland Garros en de US Open was de eerste ronde het eindstation.

Rybakina won dit jaar wel drie ITF-titels: zowel in Launceston, Moskou als Kazan was ze de beste. In Boekarest won ze in juli haar allereerste WTA-toernooi. Ze veegde daar de vloer aan met thuisspeelster Patricia Maria Țig: het werd 6-2 en 6-0.

De twintigjarige tenniste tot 2018 onder de Russische vlag. Vorig jaar switchte ze echter naar Kazachstan. Het Russische dopingschandaal zal daar ongetwijfeld een rol in hebben gespeeld.