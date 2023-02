Zizou Bergs overleeft een minder moment en plaatst zich voor de volgende ronde in Frankrijk

Zizou Bergs heeft zich in Pau voor de volgende ronde geplaatst. Hij zette een slechte start recht.

Op het challengertornooi van Pau is Zizou Bergs een van de Belgen die actief zijn. In de 1e ronde speelde Bergs tegen de Hongaar Zsombor Piros.

In de 1e set tastten beide spelers elkaar eerst wat af. Al had Bergs iets meer moeite nodig om zijn opslagspel te behouden. Bij 3-3 breakte Piros en die serveerde nadien rustig uit.

Bergs dreigde in set 2 meteen weer zijn opslagspel te verliezen. Zo werkte hij 3 breakballen weg en behield hij zijn opslagspel. Daarna pakte hij de break voorsprong. Vanaf dan ging het vlotter voor Bergs en op de opslag van Piros hing hij de bordjes weer gelijk: 6-2.

Het was duidelijk dat Bergs de controle over de partij had. Hij pakte snel de break voorsprong en Piros kwam er niet meer aan te pas. Al wou de Hongaar er nog lange tijd de spanning inhouden. Het 7e matchpunt was het goede: 6-3.