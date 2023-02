Yanina Wickmayer blijft maar winnen en gaat zonder setverlies naar de finale in Frankrijk

Yanina Wickmayer in is Frankrijk aan een goed toernooi bezig. De Belgische won alweer in twee sets.

Yanina Wickmayer (WTA 246) speelde in haar halve finale op het ITF-toernooi in het Franse Macon tegen de Sloveense Tamara Zidansek (WTA 119). In haar vorige drie matchen in Frankrijk had Wickmayer nog geen set verloren.

En dat deed ze ook niet tegen Zidansek. Wickmayer ging in de eerste set bij 3-3 door de opslag van de Sloveense en deed dat bij 5-3 nog eens: 6-3 in de eerste set. In de tweede set ging Wickmayer op haar elan door.

Ze ging al snel door de opslag van Zidansek en Wickmayer liep uit tot 3-0. Bij 4-1 brak Wickmayer nogmaals door de opslag van de Sloveense en ze pakte de tweede set met 6-1.

Zondag staat Wickmayer in de finale tegenover de Française Jessika Ponchet (WTA 162).