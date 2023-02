Yanina Wickmayer op een drafje naar de kwartfinales in Frankrijk

Yanina Wickmayer heeft in Frankrijk zich geplaatst voor de kwartfinales. Na nog geen uur spelen rekende ze af met haar Spaanse tegenstandster.

Enkel Yanina Wickmayer bleef als Belgische op het ITF-tornooi van Mâcon over. Ze speelde in de 2e ronde tegen de Spaanse Leyre Romero Gormaz.

Na een studieronde nam Wickmayer een break voorsprong. Daarna moest ze opletten om niet zelf haar opslagspel in te leveren, maar Wickmayer breakte zelf nog eens. Ze won zo de set met 6-2.

Daarna was de veer bij de Spaanse gebroken. Het was eenrichtingsverkeer in set 2 en Wickmayer gunde haar tegenstandster maar 4 puntjes meer: 6-0. Na nog geen uur spelen was de partij al afgelopen.