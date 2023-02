Geen kwartfinales voor Ysaline Bonaventure in Mexico

Ysaline Bonaventure is in Mexico uitgeschakeld. Ze verloor in de 2e ronde in 2 sets.

In de 2e ronde van het WTA-tornooi van Monterrey in Mexico speelde Ysaline Bonaventure tegen de Tsjechische Katerina Siniakova. Zij is het 4e reekshoofd in Mexico. Siniakova staat vele plaatsen hoger op de wereldranglijst en dat werd ook meteen duidelijk. In geen tijd stond er 0-4 op het bord. Enkel in het 5e spelletje kon Bonaventure weerwerk bieden en ze verloor de set met 0-6. In set 2 herpakte Bonaventure zich. Ze beet zich vast in haar tegenstandster, maar kwam wel weer op achterstand. Toch knokte ze terug tot 4-4. Er leek een tiebreak te komen, maar dan moest Bonaventure snel haar opslagspel inleveren. Set 2 verloor ze met 5-7.