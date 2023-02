Gauthier Onclin verslaat een reekshoofd op weg naar de halve finales in Italië

Gauthier Onclin heeft zich geplaatst voor de halve finales in Italië. Daarvoor moest hij voorbij een reekshoofd.

Op het challengertornooi van Rovereto was Gauthier Onclin nog de enige Belgische overblijver. In de kwartfinales speelde hij tegen de Tsjech Zdenek Kolar, het 4e reekshoofd op het tornooi in Italië.

Onclin probeerde snel de break voorsprong te nemen, maar kon pas zijn 3e kans grijpen. Nadien probeerde Kolar terug in de set te komen, maar Onclin liep nog een break uit. Kolar wiste die dubbele voorsprong meteen uit, maar Onclin rebreakte meteen. Daarmee won hij ook meteen de 1e set: 6-3.

De volgende set was meer gesloten, maar Kolar ging bij 2-2 door de opslag. Onclin maakte die achterstand meteen ongedaan en liep daarna zelf een break uit. Vervolgens maakte hij het af: 6-3. Zo staat de Belg in halve finales in Rovereto.