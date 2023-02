Alweer pech voor David Goffin, Belgische nummer één staat weer aan de kant

David Goffin heeft zijn achtste finale in Marseille niet kunnen spelen. Goffin moest opgeven net voor zijn achtste finale.

David Goffin probeerde op het ATP-toernooi van Marseille (hard/707.510 euro) opnieuw vertrouwen op te doen nadat hij in Rotterdam al in de eerste ronde werd uitgeschakeld. Maar in zijn tweede wedstrijd in Frankrijk liep het mis.

Goffin moest net voor zijn achtste finale tegen de Zweed Mikael Ymer (ATP 69) forfait geven. Volgens de organisatie heeft Goffin last van zijn linkerknie. Alweer een nieuwe blessure voor Goffin dus. Ook de dubbelmatch met Zizou Bergs gaat dus niet door.

Het is voor Goffin de zoveelste blessure. Vorig jaar had hij last van zijn heup en buikspieren, in 2021 waren er knie-, adductoren- en enkelblessures. En in 2020 stond hij lange tijd aan de kant nadat hij een bal in zijn oog kreeg.