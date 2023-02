Yanina Wickmayer vlot naar de volgende ronde in Frankrijk, Magali Kempen uitgeschakeld na marathonpartij

Yanina Wickmayer heeft haar 1e partij van een tornooi in Frankrijk gewonnen. Magali Kempen verloor dan weer haar wedstrijd na een ware uitputtingsslag.

Op het ITF-tornooi van Mâcon in Frankrijk zijn 2 Belgische actief. Yanina Wickmayer speelde in de 1e ronde tegen de Italiaanse Federica Di Sarra. Magali Kempen had de Nederlandse Arantxa Rus dan weer als tegenstandster.

Wickmayer stond met een 2-0 meteen in het krijt. Bij een 2e poging kon ze de scheve situatie weer recht zetten. Dankzij een dubbele fout van Di Sarra kwam Wickmayer nadien ook op voorsprong. Ze won de set uiteindelijk met 3-6. Ook in set 2 kwam Wickmayer op achterstand, maar ze draaide de situatie meteen weer om. Daarna stoomde ze door naar de volgende ronde: 3-6.

Voor Kempen werd het een zware partij. Na een felbevochten 1e set moest ze het hoofd na een tiebreak buigen. Ze verloor die met 8-10. In set 2 maakte Kempen 2 keer een achterstand goed en op het einde van de set sloeg ze dan zelf toe. Ze won de set met 7-5. Ook in de beslissende set kwam Kempen snel op achterstand. Ze bleef vechten tot het einde, maar een dubbele break achterstand was er te veel aan om volledig goed te maken. Het werd 4-6 na bijna 4 uur tennissen.