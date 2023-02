1 op 3 voor de Belgen in Italië: ondanks veel strijd enkel een zege voor Gauthier Onclin

Het is geen goede dag geweest voor de Belgen in het Italiaanse Rovereto. Enkel Gauthier Onclin heeft zijn partij kunnen winnen.

Op het challengertornooi van Rovereto stond Gauthier Onclin tegenover thuisspeler Marcello Serafini. Onclin nam snel de wedstrijd in handen en halfweg de 1e set zorgde dat voor een break voorsprong. Daarna serveerde hij rustig uit: 4-6. In de volgende set kwam de Italiaan beter in de wedstrijd en hij liep snel uit. Onclin kon de situatie niet meer rechtzetten en verloor de set met 6-2. In de beslissende set liep Onclin 2 breaks uit, maar Serafini kwam weer langszij. Op het einde kon Onclin nog een tiebreak voorkomen: 5-7. Zo staat hij in de kwartfinales.

Raphael Collignon moest nog zijn 1e ronde afwerken en deed dat tegen de Fransman Antoine Escoffier. Hij begon meteen goed aan de wedstrijd en had in de 1e set aan een break voorsprong genoeg: 6-4. In set 2 was het een dubbeltje op zijn kant en Escoffier won uiteindelijk de set met 5-7. Ook in de 3e set waren beide spelers aan elkaar gewaagd. Na meer dan een uur tennissen besliste een tiebreak over de set. Daarin werd het 3-7 en zo werd Collignon na bijna 3 uur tennissen in de 1e ronde uitgeschakeld.

Ten slotte was er nog Joris De Loore. Hij speelde in de 2e ronde tegen de Spanjaard Alejandro Moro Canas. De 1e set was er één om snel te vergeten voor De Loore. Hij verloor die met 1-6. In de volgende set herpakte hij zich. Hij beet zich vast in zijn tegenstander en haalde er een beslissende set uit: 7-5. Ook in set 3 waren beide spelers aan elkaar gewaagd. Uitendelijk haalde de Spanjaard het: 5-7 en dus geen kwartfinales voor De Loore.