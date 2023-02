De Loore wint met moeite, Geerts er meteen uit tegen lager geplaatste Fransman en ook Vliegen en Gillé mogen al inpakken

Joris De Loore is de enige Belg die zijn wedstrijd heeft kunnen winnen. De andere Belgen mogen alweer de focus verleggen naar een andere toernooi.

Joris De Loore (ATP 203) stond in de eerste ronde op het Challenger-toernooi van Rovereto in Italië tegenover de Italiaan Stefano Travagli (ATP 345). De Loore won na twee uur en een kwartier met 7-6 en 6-4.

Ook Michael Geerts (ATP 243) speelde op hetzelfde toernooi in Italië. Hij speelde tegen de Fransman Mathias Bourgue (ATP 457). Geerts won nog wel de eerste set na een tiebreak met 6-7, maar daarna verloor hij set twee en drie met 6-4 en 6-2 en mag hij dus al inpakken.

Vliegen en Gillé meteen uitgeschakeld in Marseille

Op het ATP-toernooi in Rotterdam haalden Joran Vliegen en Sander Gillé nog de halve finale, maar in Marseille mogen ze na de eerste ronde al naar huis. Het Belgische duo verloor van het Indische duo Balaji/Nedunchezhiyan in drie sets.

De eerste set ging naar de Indiërs met 7-5, de twee set wonnen de Belgen met 5-7. In de beslissende supertiebreak verloren de Belgen nipt met 10-7.