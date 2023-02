David Goffin wint nog eens, kwalificatiespeler is zijn prooi in de eerste ronde in Marseille

David Goffin is goed begonnen aan het toernooi in Marseille.

David Goffin (ATP 41) had zijn twee vorige matchen in het enkelspel verloren. In de Davis Cup tegen Zuid-Korea verloor Goffin zijn tweede wedstrijd nadat hij een set op voorsprong stond.

Vorige week vloog Goffin er op het ATP-toernooi in Rotterdam in de eerst ronde uit nadat hij de eerste set had verloren met 6-0, maar de Fransman Barrere (ATP 71) toch nog tot een tiebreak dwong in de twee set, maar die toch verloor.

In Marseille probeert Goffin deze week zijn vertrouwen terug te vinden. Tegen de Slowaakse kwalificatiespeler Lukas Klein (ATP 142) won Goffin met 6-2 en 6-4. In de tweede set moest Goffin bij 2-3 en een break voorsprong nog vijf breakpunten wegwerken, maar daarna kwam hij niet meer in de problemen.

Woensdag speelt Goffin samen met Zizou Bergs ook in het dubbelspel in Marseille. Ze nemen het dan op tegen de Italiaan Bortolotti en de Spanjaard Martos Gornes.