Ysaline Bonaventure stoomt door in Mérida na het rechtzetten van scheve situatie

Ysaline Bonaventure heeft de eerste klip omzeild in Mérida. Het rechtzetten van een scheve situatie was daar wel voor nodig.

Simona Waltert (WTA-124) was de tegenstandster van Ysaline Bonaventure (WTA-95) in de eerste ronde van het Mexicaanse harcourttoernooi. De Zwitserse bleek zeker geen hapklare brok. Zij liep meteen uit, maar Bonaventure sloeg meteen terug. Nadien nam Waltert wel opnieuw afstand, wat haar de set bezorgde.

In de tweede set waren er breaks heen en weer. In de eerste tien games van die set werden die wel netjes verdeeld onder beide speelsters. Bonaventure slaagde er nadien in om nog een keer door de opslag van haar opponente te gaan, waardoor de bordjes in sets terug gelijkstonden.

SLEUTELMOMENT

Dat was een sleutelmoment in de wedstrijd, want het was een tik voor Waltert dat ze het niet in twee sets kon afmaken. Bonaventure had nu het mentale voordeel, zeker na het winnen van de eerste twee felbevochte games in set 3. Onze landgenote duwde door en won met 4-6, 7-5 en 6-1.