Nummer 2 van de wereld boekt meteen toernooiwinst bij terugkeer op circuit na maanden blessureleed

Het is een terugkeer om van te dromen voor de nummer 2 van de wereld in het mannentennis. Na maanden blessureleed pakte Carlos Alcaraz prompt de titel in Buenos Aires.

Op de Argentina Open maakte Alcaraz zijn comeback op de geliefde ondergrond van zo vele Spanjaarden: het gravel. Het 19-jarige supertalent bewees meteen op deze ondergrond nog altijd uitstekend uit de voeten te kunnen. Op weg naar de finale gingen Djere, Lajovic en Zapatta Miralles voor de bijl. De vraag was of Alcaraz zo kort na zijn wederoptreden al een speler van het kaliber van Cameron Norrie aan kon. De nummer 13 van de wereld was immers de tegenstander in de finale. Tot halfweg de eerste set verliep het gelijkopgaand. Nadien ontbond Alcaraz zijn duivels. ZES GAMES OP RIJ Dat deed hij door maar liefst zes games op rij te winnen. Daardoor won Alcaraz niet enkel de eerste set, maar zat hij ook op rozen in de tweede. Zijn Britse opponent kwam echter nog terug van 5-2 tot 5-5. Nadien nam Alcaraz dan definitief afstand, om met 6-3 en 7-5 de titel te veroveren.