Gevochten als een leeuw maar geen beloning: Zizou Bergs dwingt drievoudig grandslamwinnaar tot het uiterste

Het moeten opnemen tegen een drievoudig grandslamwinnaar: die opdracht kreeg Zizou Bergs op het toernooi van Marseille.

De loting had Bergs in de eerste ronde gekoppeld aan niemand minder dan Stanislas Wawrinka. De beste dagen van de Zwitser - het huidig nummer 105 van de wereld - liggen dan wel achter hem, hij blijft een grote kampioen. Dat bewees hij ook door de manier waarop hij de eerste set eruit sleepte. Bij 3-3 had Bergs twee breakballen, maar Wawrinka behield zijn opslag en won de set met 6-4.

De eigen service draaide bij Bergs uitstekend in set 2. De Belg kwam vlot door zijn opslagspelletjes en kon naarmate de set vorderde ook steeds meer druk gaan zetten op Wawrinka. De break forceren lukte echter niet. Zonder erg, want Bergs was nipt de beste in de tiebreak.

VROEGE BREAK IN SET 3

Wat de volledige tweede set goed ging, liep voor Bergs mis in het begin van set 3: serviceverlies vermijden. Door een vroege break in de set zat Wawrinka opnieuw op schema voor de overwinning. Er kwam nog wel een kans op een rebreak aan het einde van de partij, maar Wawrinka kon het in ditzelfde spel afmaken en klopte Bergs met 6-4, 6-7 (6/8) en 6-4.