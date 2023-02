Tennisweekend zit erop: Minnen wint (met Wickmayer) en verliest finale, Benoît pakt titel, verlies Coppejans en Flipkens

Het was een druk tennisweekend voor verschillende Belgen. Zo speelde Greet Minnen twee finales op zondag, eentje aan de zijde van Yanina Wickmayer. Ook Benoît, Flipkens en Coppejans kwamen dit weekend in actie.

Op het ITF-toernooi in Altenkirchen haalde Greet Minnen de eindstrijd in het enkel en dubbel. De Deense Tauson was te sterk in de enkelfinale met 7-6 (7/5), 4-6 en 6-2. In het dubbelspel veroverde Minnen samen met landgenote Yanina Wickmayer wel de titel. Ze kenden geen genade met Christie en Collins: de Belgische dames versloegen deze Britse speelsters met 6-1 en 6-3.

DRIESETTERS IN GLASGOW

Overigens was zaterdag de eerste Belgische titel van het weekend al een feit dankzij Marie Benoît. Op het ITF-toernooi van Glasgow had zij meerdere driesetters winnend afgesloten, in de halve finale zelfs na een ware thriller. Benoît deed dit nog eens fijntjes over in de finale. Ze kwam terug na een set achterstand tegen de Britse Heather Watson en won nog met 3-6, 6-4 en 6-1.

Op zondag waren er dan nog een twee matchen waar Belgen bij betrokken waren. Kimmer Coppejans kon in de kwalificaties van het enkelspel voor het ATP-toernooi van Marseille geen vuist maken tegen Misolic: de Oostenrijker won met 6-1 en 6-2. Kirsten Flipkens verloor dan weer in het dubbel in de eerste ronde van het WTA-toernooi van Dubai aan de zijde van Siegemund. Pavlyuchenkova en Rybakina wonnen met 6-2 en 6-4.