Greet Minnen haalt zowel in het enkelspel als in het dubbelspel (met Wickmayer) de finale in Duitsland

Minnen blijft maar winnen.

Greet Minnen (WTA 157) is op dreef. De Belgische won al de ITF-toernooien van Sunderland en Porto in het enkelspel en is nu al 14 matchen ongeslagen. Want ook op het ITF-toernooi van Altenkirchen in Duitsland heeft ze de finale bereikt.

In twee sets rekende Minnen in de halve finale af met de Duitse Noma Noha Akugue (WTA 228). Minnen won in twee sets met 6-2 en 6-3 en was na minder dan een uur klaar met de Duitse. Zondag neemt ze het in de finale op tegen de Deense Clara Tauson (WTA 128). Zij schakelde in de tweede ronde Magali Kempen uit.

Ook in het dubbelspel loopt het perfect voor Minnen. Samen met Yanina Wickmayer heeft ze de finale bereikt zonder setverlies. In de halve finale wonnen Minnen en Wickmayer makkelijk van het Indonesisch/Indische duo Rompies/Thombare met 6-0 en 6-2. Ook de dubbelfinale wordt zondag afgewerkt.