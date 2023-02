Wisselvalligheid nekt Yanina Wickmayer in Duitsland, Greet Minnen wel naar de halve finales

Yanina Wickmayer is in de kwartfinales in Altenkirchen gestrand. Ze wisselde goede met slechte momenten af. Nadien heeft Greet Minnen haar partij wel kunnen winnen. In 2 sets plaatste ze zich voor de halve finales.

Op het ITF-tornooi van Altenkirchen mocht Yanina Wickmayer als 1e haar kwartfinale afwerken. Ze speelde tegen de Roemeense Jaqueline Adina Christian. Een dubbele fout brak Wickmayer zuur op. Christian kon 3-0 uitlopen. Daarna kon Wickmayer rebreaken, maar Christian wiste het meteen uit. Wickmayer bleef aandringen, maar ze verloor de 1e set met 6-3. In set 2 waren de rollen omgedraaid. Wickmayer nam de break voorsprong, Christian rebreakte en Wickmayer liep daarna weer uit. Ook deze keer moest er tot het einde gezwoegd worden, maar Wickmayer haalde de set met 3-6 binnen. Wickmayer probeerde in de beslissende set de Roemeense meteen met haar rug tegen de muur te zetten. Ze verschillende breakkansen, maar kon geen enkele verzilveren. De break viel aan de overkant en het verhaal was voor Wickmayer afgelopen: 6-3. GREET MINNEN WEL DOOR Meteen na Wickmayer moest Greet Minnen in Altenkirchen aan de bak. Zij speelde tegen de Russische Polina Kudermetova. Minnen probeerde snel het opslagspel van Kudermetova af te snoepen, maar ze kon haar breakkans niet verzilveren. Nadien konden beide speelsters hun opslagspel gemakkelijk behouden en zo gingen we naar een tiebreak. Daarin nam Minnen meteen een 1-4 voorsprong. Ze konden die behouden en won de tiebreak met 5-7. In de volgende set bleef Minnen druk zetten. Opnieuw moest ze wachten op haar voorsprong, maar deze keer lukte het haar in het 9e spelletje. Zo won ze de set met 4-6 en ging ze naar de halve finales.