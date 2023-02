Joris De Loore eruit in Frankrijk

Joris De Loore is uitgeschakeld in Frankrijk. Hij verloor in 2 sets van een Fransman.

Op het challengertornooi van Cherbourg was nog een Belg actief. Joris De Loore stond in de 2e ronde tegenover de Fransman Titouan Droguet. De Loore nam de beste start en liep in de openingsset een break uit. Hij kon voor de set serveren, maar leverde met een dubbele fout zijn opslagspel in. Daarna kreeg Droguet nog eens een breakbal en dat was meteen ook het setpunt: 5-7. In set 2 kon De Loore telkens gemakkelijk zijn opslagspel behouden, maar dan kreeg Droguet opeens enkele breakkansen. De 4e was er te veel aan. De Fransman serveerde daarna uit: 3-6.