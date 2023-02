Yanina Wickmayer plaatst zich voor de kwartfinales in Duitsland

Yanina Wickmayer heeft zich voor de kwartfinales op een Duits ITF-tornooi geplaatst. Ze won vrij vlot in 2 sets.

In de 1e ronde pakte Yanina Wickmayer nog uit met een double bagel. In de 2e ronde was de Duitse Mona Barthel haar tegenstandster op het ITF-tornooi van Altenkirchen.

Wickmayer had snel weer het goede ritme te pakken en liep dankzij enkele dubbele fouten 2 breaks uit. Barthel probeerde nog terug in de set te raken, maar Wickmayer rebreakte meteen. Dat was ook het setpunt: 6-3.

In set 2 kwam Wickmayer op achterstand (1-3), maar ze zette het meteen weer recht: 3-3. Daarna wonnen beide speelster relatief gemakkelijk hun opslagspel, maar bij 6-5 rook Wickmayer nog eens haar kans en ze pakte meteen de 1e matchbal: 7-5.