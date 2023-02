Sander Gillé en Joran Vliegen plaatsen zich voor de halve finales in Rotterdam

Sander Gillé en Joran Vliegen hebben zich voor de halve finales in Rotterdam geplaatst. Ze waren al na een uur klaar met hun tegenstanders.

Op het ATP-tornooi van Rotterdam stonden Sander Gillé en Joran Vliegen in de kwartfinales. Ze speelden tegen de Kazach Alexander Bublik en de Zwitser Stan Wawrinka.

Gillé en Vliegen zijn beter op elkaar ingespeeld en dat was er ook aan te zien. Ze wonnen gemakkelijker hun opslagspel en halfweg de 1e set kregen ze ook hun 1e breakkansen. Ze verzilverden hun 2e breakbal en serveerden daarna rustig uit: 6-4.

Ook in set 2 kwamen Gillé en Vliegen nooit in de problemen. Ze probeerden snel weer de break voorsprong te nemen. Bij 2-2 lukte het hen en nadien was de zege nog een kwestie van tijd: 6-4.