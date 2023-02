Greet Minnen wint zowel in het enkelspel als in het dubbelspel (met Wickmayer) in Duitse Altenkirchen

Greet Minnen heeft er een goede dag op zitten.

In het enkelspel nam Greet Minnen (WTA 157) het op het ITF-toernooi in het Duitse Altenkirchen op tegen Slowaakse Viktoria Kuzmova (WTA 129). In de eerste set ging het gelijk op, maar beide speelsters moesten breakpunten wegwerken.

Minnen moest zes breakpunten wegwerken, Kuzmova drie. Het werd toch een tiebreak en daarin was Minnen de sterkste: 7-6 (7/3). In de tweede set zette Minnen door en pakte ze al snel een voorsprong: 6-2 en door naar de kwartfinale.

In het dubbelspel speelt Minnen samen met Yanina Wickmayer. Tegen een Oostenrijks duo waren de Belgen in de kwartfinale snel klaar: 6-3 en 6-0 na 51 minuten. Zij gaan dus door naar de halve finale.

Geen succes voor Kempen

Magali Kempen (WTA 198) speelt ook op hetzelfde toernooi. In het enkelspel verloor Kempen van de Deense Clara Tauson (WTA 128) met 7-5, 2-6 en 6-3. In het dubbelspel verloor Kempen samen met de Zwitserse Xenia Knoll in twee sets van het Roemeens/Georgische duo Cristian/Gorgodze met 6-3 en 6-4.