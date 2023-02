Yanina Wickmayer, Greet Minnen en Magali Kempen dubbelen in Duitsland verder

Yanina Wickmayer en Greet Minnen hebben zich in Duitsland vlot voor de volgende ronde in het dubbel kunnen plaatsen. Ook Magali Kempen gaat in het dubbel een ronde verder.

Op het ITF-tornooi van Altenkirchen stonden enkele Belgen in het dubbeltornooi. Yanina Wickmayer en Greet Minnen speelden tegen het Duitse duo Julia Middendorf en Joelle Lilly Sophie Steur. In de 1e set konden Wickmayer en Minnen in 2 tijden afstand van het Duitse duo nemen. Daarna stoomden ze verder door tot 6-2. In set 2 pakten Wickmayer en Minnen meteen een break. Middendorf en Steur konden er niets tegenin brengen. Het werd 6-1. Enkele uren eerder had Magali Kempen al haar dubbelpartij afgewerkt. Samen met de Zwitserse Xenia Knoll speelde ze tegen de Russische Polina Kudermetova en de Servische Lola Radivojevic. Kempen en Knoll namen snel een break voorsprong. Op het einde van de set moesten ze nog een breakpunt wegwerken, maar ze wonnen uiteindelijk de set met 6-4. In set 2 viel de break voorsprong voor Kempen en Knoll iets later. Ook daarna moesten ze een breakkans wegwerken, maar ze pakten de set opnieuw met 6-4.