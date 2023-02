Belgen in het tennis: drie overwinningen bij de vrouwen, een nederlaag bij de mannen

Vier Belgen kwamen op deze woensdag in actie in het tennis: drie bij de vrouwen, eentje bij de mannen. De Belgische tennisvrouwen wisten te winnen, jammer van de nederlaag van Michael Geerts.

Na twee opeenvolgende titels in ITF-toernooien zakte Greet Minnen vol vertrouwen af naar het Duitse Altenkirchen voor alweer een nieuw ITF-toernooi. De Turkse Zeynep Sonmez was tegen onze landgenote in de eerste ronde in staat om een vroege achterstand weg te werken. Vanaf 5-5 was het toch opnieuw al Minnen wat de klok sloeg. Eindstand: 7-5 en 6-1.

OOK KEMPEN DOOR IN ALTENKIRCHEN

Nog in Altenkirchen is Magali Kempen aan de slag. Zij nam eerder op de dag al de maat van de Duitse Kathleen Kanev. Het wedstrijdverloop was verschillend in de twee sets: in set 1 een achterstand weggegeven, in set 2 een achterstand goedgemaakt. In elk geval kon Kempen toch telkens aan het langste eind trekken (6-3, 6-3). Marie Benoît klopte in de achtste finales van het ITF-toernooi van Glasgow de Britse Lumsden met 4-6, 6-2 en 6-3.

Voor Michael Geerts is het einde verhaal in het enkelspel op de Challenger van het Franse Cherbourg. En dit na een thriller tegen Zeppieri. Geerts liet nochtans een break verschil in zijn voordeel optekenen in set 1 van deze achtste finale. Zeppieri deed hetzelfde in de tweede set en kon de beslissende tiebreak in set 3 nipt naar zich toetrekken. De Italiaan klopte Geerts met 4-6, 7-5 en 7-6 (7/5).