Yanina Wickmayer pakt uit met een double bagel in Duitsland en gaat een ronde verder in Altenkirchen

Yanina Wickmayer heeft in de 1e ronde van een tornooi in Duitsland geen enkele moeite gekend. Ze pakte uit met een double bagel.

In de 1e ronde van het ITF-tornooi in Altenkirchen speelde Yanina Wickmayer tegen Ekaterina Kuznetsova. De jonge Russin had voor het tornooi in Duitsland een wildcard gekregen.

Wickmayer greep Kuznetsova meteen bij de keel door meteen te breaken. Al werd ze ook veel geholpen door de 3 dubbele fouten van de Russische. Daarna ging Wickmayer meteen door en in een mum van tijd stond het 6-0.

Ook in set 2 kon Kuznetsova geen enkele vuist maken. Ze bleef met haar opslag sukkelen en Wickmayer had vrij spel. Het werd opnieuw 6-0 en zo ging Wickmayer na 45 minuten met een double bagel door naar de 2e ronde in Altenkirchen.