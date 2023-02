Johan Van Herck schrijft open brief na exit als tennisbondscoach

Twaalf jaar lang was Johan Van Herck de bondscoach van de Belgische tennisploeg.

Afgelopen week liet de Belgische tennisfederatie weten dat de samenwerking per direct wordt stopgezet. Van Herck bedankt iedereen nu in een open brief op sociale media.

Beste spelers, staf en tennisvrienden,

Met pijn in het hart neem ik vandaag afscheid als uw kapitein. Het was een dolle rit voor ons allemaal. Het was een genoegen en een absolute eer om samen de droom waar te maken met twee Davis Cup-finales en onvergetelijke ontmoetingen in de Billie Jean King Cup en de Davis Cup.

Vandaag eindigt deze reis echter met een bittere nasmaak. We hadden een beter einde verdiend.

Bij topsport draait het om van resultaten. Het is zaak om constant vooruit te kijken en vooruit te gaan, gebaseerd op de kernwaarden van ons team: respect, transparante communicatie, eerlijkheid, samenwerking en steun in moeilijke tijden.

Laten we de hoogtepunten onthouden, wat we allemaal samen hebben bereikt, op en naast het veld. Ik zal jullie onvoorwaardelijke steun nooit vergeten.

De persoonlijke berichten die ik heb ontvangen zijn hartverwarmend. Daarom wil ik de fans, alle spelers en staf bedanken die ik heb mogen ontmoeten en waar ik mee heb mogen samenwerken in zowel het Daviscup- als het BJK Cup-team.

Bedankt voor het vertrouwen in mij als coach en als persoon. Bedankt voor je inzet en om deel uit te maken van de ongelooflijke run die we hadden.

Uit de grond van mijn hart wens ik beide teams veel succes bij hun toekomstige inspanningen en een geweldige nieuwe start.

En onthoud: niets is onmogelijk. Johan.