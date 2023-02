Flipkens uitgeschakeld in eerste ronde dubbelspel Doha, Mertens niet meer in tabellen

Op het WTA-toernooi in de Qatarese hoofdstad Doha is Kirsten Flipkens in de eerste ronde van het dubbelspel uitgeschakeld.

Flipkens speelde er met de Duitse Laura Siegemund. Er werd met 6-4, 3-6 en 10-7 verloren van de Japanners Shuko Aoyama en Makoto Ninomiya. De wedstrijd duurde een uur en 36 minuten. Ook Elise Mertens is, in het enkelspel dan, uitgeschakeld in Doha. Normaal ging Mertens samen met Victoria Azarenka het dubbelspel nog spelen. Hun namen zijn echter van de tabellen geschrapt en ingenomen door de Russin Ekaterina Alexandrova en de Wit-Russin Aliaksandra Sasnovich.