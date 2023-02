Elise Mertens zet de goede lijn van de kwalificaties niet verder en gaat in Doha er meteen uit

Elise Mertens is uitgeschakeld in Doha. Ze moest bijna de hele wedstrijd achtervolgen en verloor in 2 sets.

Via de kwalificaties plaatste Elise Mertens zich voor de hoofdtabel van het WTA-tornooi van Doha. Daar moest ze in de 1e ronde tegen de Amerikaanse Danielle Collins spelen. Mertens begon uitstekend aan de partij en liep een break uit, maar Collins sloeg terug en liep op haar beurt 1-4 uit. Wickmayer kwam terug tot 4-4, maar moest daarna op een cruciaal moment haar opslag opnieuw inleveren: 4-6. In set 2 kwam Mertens opnieuw op achterstand. Ze zette het snel terug recht, maar nadien liep Collins opnieuw een break uit. Collins kon serveren voor de wedstrijd, maar dan maakte Mertens de break ongedaan. Het ging naar een tiebreak en daarin liep Mertens 5-1 uit, maar Collins draaide de rollen nog om: 6-8.