Sander Gillé en Joran Vliegen gaan in drie sets voorbij Nederlands duo in Rotterdam

De Belgen gaan naar de tweede ronde in Rotterdam.

Sander Gillé en Joran Vliegen hadden in de kwalificaties onder meer enkele matchpunten weg gewerkt, maar ze konden zich wel plaatsen voor de hoofdtabel in het ATP-toernooi van Rotterdam (hard/1,3 miljoen euro). In de eerste ronde speelden Gillé en Vliegen tegen de Nederlanders Tallon Griekspoort en Botic van de Zandschulp.

In de eerste set pakten Vliegen en Gillé één break en werkten zelf ook twee breakpunten weg, genoeg voor de eerste set met 6-3. In de tweede set ging het gelijk op tot 5-6, en op dat moment braken Griekspoor en Van de Zandschulp door de opslag van de Belgen: 5-7.

In de beslissende supertiebreak liepen Vliegen en Gillé meteen uit tot 6-1. Ze maakten het ook af met 10-3 en gaan naar de volgende ronde in Rotterdam.