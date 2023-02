Kwalificaties: succes Elise Mertens in Doha in schril contrast met opgave Zanevska en nederlaag Bergs

De kwalificatiematchen van de voorbije dagen hebben vooral Elise Mertens succes gebracht. Zanevska moest opgeven en Bergs verloor.

U kon al lezen hoe Elise Mertens zich geplaatst had voor de hoofdtabel van het WTA-toernooi van Doha, door de Qatarese Al-Naimi te verslaan met tweemaal 6-0 en de Poolse Frech met 6-2, 3-6 en 6-0. Hoewel het ongetwijfeld wennen zal geweest zijn voor Mertens om nog een kwalificaties te spelen, bracht ze dit dus wel tot een goed einde.

Zaterdag hadden andere Belgen al een einde zien komen aan hun passage in kwalificaties van een toernooi. Nog in Doha had ook Maryna Zanevska zich gemeld. De Bulgaarse Tomova was in de eerste set met 7-5 te sterk voor haar. Zanevska voelde zich blijkbaar niet helemaal lekker en gaf na de eerste set op.

GEEN BELG ERBIJ OP HOOFDTABEL ROTTERDAM

Op het ATP-toernooi van Rotterdam stond Zizou Bergs in de eerste kwalificatieronde tegenover de Fransman Halys. Voor Bergs zijn eerste partij sinds het Davis Cup-debacle met de Belgische ploeg. Ook in Rotterdam was er weinig reden tot vreugde: Halys nam van hem de maat met 6-3 en 6-2.