Elise Mertens zwoegt zich in bijna drie uur naar de hoofdtabel in het Qatarese Doha

Elise Mertens had veel moeite met een Roemeense in de laatste kwalificatieronde.

Na winst tegen een Qatarese en de Poolse Frech (WTA 104) moest Elise Mertens (WTA 37) het in de laatste kwalificatieronde van het WTA-toernooi in Doha (hard/€769.000) opnemen tegen de Roemeense Elena Gabriela Ruse (WTA 143).

De Roemeense hield Mertens lang bezig in de eerste set en pas na een uur en een kwartier won de Belgische de eerste set met 6-4. In de tweede set nam de Roemeense over en won ze de set met 2-6.

In de derde set wist Mertens opnieuw te winnen met 6-4 en na net iets minder dan drie uur plaats Mertens zich voor de hoofdtabel. Dinsdag speelt Mertens samen met Victoria Azarenka samen in het dubbelspel.