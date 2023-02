Joris De Loore kraakt in het slot op weg naar de kwartfinales in Litouwen

Joris De Loore is in Vilnius uitgeschakeld. Hij kraakte op het einde van de 3e en beslissende set.

Na enkele vlotte zeges stond Joris De Loore in de kwartfinales van het challengertornooi in Vilnius. De tegenstander was de Turk Cem Ilkel.

De Loore had het ritme van de voorbije dagen opnieuw te pakken en liep meteen een break vooruit, maar Ilkel vocht meteen terug en maakte de break ongedaan. Daarna kwamen er breakkansen aan beide kanten en De Loore greep bij 4-4 zijn kans. Zo won hij de 1e set met 6-4.

In set 2 gaven beide spelers elkaar geen kans om door elkaars opslag te gaan. Een tiebreak was het logische gevolg en daarin haalde Ilkel het net: 5-7.

Set 3 was bijna een kopie aan de set ervoor. Er kwamen geen breakkansen, maar bij 5-5 kreeg Ilkel opeens een unieke kans door 2 breakkansen te krijgen. Hij verzilverde meteen de 1e en stoomde door naar 5-7 en de halve finales.