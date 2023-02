Grootste corruptie ooit vastgesteld: ex-speler levenslang geschorst na liefst 135 gevallen van matchfixing

In de strijd tegen matchfixing is de grootste corruptie ooit vastgesteld en daar hoort ook de strengste straf uit de tennisgeschiedenis bij.

Het ITIA, het Internationaal Agenschap voor Integriteit in het Tennis, heeft Younès Rachidi een levenslange schorsing opgelegd. De 36-jarige Marokkaan mag niet spelen of coachen bij officiële toernooien en mag die zelfs niet bijwonen.

Dat is zijn sanctie nadat hij schuldig bevonden is aan liefst 135 gevallen van matchfixing. Nog nooit werden zoveel inbreuken bij één speler vastgesteld. Rachidi is geen hele bekende naam in de tenniswereld, hij geraakte nooit hoger dan plek 753 op de wereldranglijst. Wel speelde Rachidi negen Davis Cup-wedstrijden voor Marokko.

Zijn laatste officiële wedstrijd dateert ondertussen van 2017. Aan het einde van dat jaar speelde Rachidi nog drie matchen. Er zou er daarna nooit nog eentje bijkomen.