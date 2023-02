Greet Minnen blijft overeind bij twee matchpunten tegen op weg naar halve finales na thriller in Porto

Greet Minnen heeft er een echte thriller op zitten op het ITF-toernooi van Porto. De halve finales bereiken ging niet zonder slag of stoot.

Na twee eedere overtuigende zeges in Porto moest Greet Minnen in de kwartfinales echt aan de bak, want de Finse Kulikova was na vier games al uitgelopen. Minnen reageerde sterk door haar achterstand onmiddellijk op te halen. Het vervolg van de eerste set bleef wel een echte strijd en Minnen kon die in haar voordeel beslechten in de tiebreak.

Kulikova kende in set 2 opnieuw de betere start en kon dat deze keer wel doortrekken. Die ene break in het begin van de set bleek bepalend, ondanks een kans op een rebreak voor Minnen in het laatste game. Het moest echter in de derde set beslist worden en opnieuw slaagde Kulikova erin om uit te pakken met haar gekende recept.

VIJFDE MATCHPUNT IS RAAK

Bij 0-3 herpakte Minnen zich en dat was nog net op tijd om de blitzstart van haar opponente nog eens uit te wissen. Van 0-3 achter ging het naar 5-3 voor. De zege voor Minnen was echter nog geen feit, want ondanks drie matchballen voor de Belgische sleepte Kulikova er nog een beslissende tiebreak uit. Daarin had Kulikova zelf twee matchballen, maar Minnen maakte het af bij eigen matchpunt nummer 5: 7-6 (7/2), 4-6 en 7-6 (10/8).