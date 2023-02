De Belgische tennisfederatie zet de samenwerking met Johan Van Herck nu al stop: "De laatste resultaten waren teleurstellend"

Johan Van Herck is geen kapitein van de Davis Cup- en Billie Jean King Cup-teams meer. De Belgische tennisfederatie heeft de samenwerking sneller stopgezet.

Enkele weken geleden kondigde Johan Van Herck zelf al zijn afscheid als kapitein van de Davis Cup- en Billie Jean King Cup-teams aan. 2023 zou zijn laatste jaar worden.

Maar daar komt sneller een einde aan. Na het pijnlijke verlies tegen Zuid-Korea besliste de Belgische tennisfederatie om de samenwerking al sneller te beëindigen. "De laatste resultaten in de Davis Cup en Billie Jean King Cup waren teleurstellend", lichte de federatie bij haar beslissing toe.

Er moet wel snel een oplossing gevonden worden, want in april speelt België in de Billie Jean King Cup tegen Canada. De federatie is zich daarvan bewust en de aanstelling van een opvolger van Van Herck zal de komende dagen de prioriteit zijn. Eerder maakte Steve Darcis al kenbaar dat hij wel geïnteresseerd is om kapitein te worden.