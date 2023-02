Ook in het dubbel zijn alle Belgen in Abu Dhabi uitgeschakeld: Elise Mertens geeft verstek en Kirsten Flipkens verliest

In Abu Dhabi zijn na het enkelspel ook alle Belgen in het dubbelspel uitgeschakeld. Elise Mertens moest door een blessure verstek geven. Kirsten Flipkens verloor haar partij dan weer.

Elise Mertens dubbelde op het WTA-tornooi van Abu Dhabi samen met de Zwitserse Belinda Bencic. In de kwartfinales moesten ze tegen de Japanse Shuko Aoyama en de Taiwanese Hao-Ching Chan. Tot een duel kwam het niet, want Mertens moest door een dijblessure forfait geven.

Kirsten Flipkens stond met haar vaste dubbelpartner Laura Siegemund in de kwartfinales. De tegenstanders waren de Braziliaanse Luisa Stefani en de Chinese Shuai Zhang.

Stefani en Zhang probeerden een paar keer in de 1e set de voorsprong te nemen, maar telkens liepen ze meteen tegen een rebreak aan. Hun 3e poging was de goede en ze wonnen de set met 4-6. In de 2e set trokken ze die lijn door en liepen ze 0-4 uit. Daarna herpakten Flipkens en Siegemund zich. Ze kwamen terug tot 4-4. Die terugkeer was van korte duur, want Stefani en Zhang breakten opnieuw en gaven de set en wedstrijd niet meer uit handen: 4-6.