Kimberley Zimmermann in Linz uitgeschakeld in het dubbel

Kimberley Zimmermann is in het dubbeltornooi van Linz uitgeschakeld. Na een goed begin verspeelde ze haar set voorsprong.

In Linz was Kimberley Zimmermann de enige Belgische op het dubbeltornooi. Ze stond samen met de Nederlandse Bibiane Schoofs in de kwartfinales. Ze speelden tegen de Russische Alexandra Panova en de Amerikaanse Alycia Parks, het 1e reekshoofd.

Zimmermann en Schoofs breakten na een studieronde. Daarna werkten ze een breakkans weg, waarna ze vlot de set pakten: 4-6.

Een ander beeld in de 2e set. Panova en Parks pakten een dubbele break voorsprong. Het stond snel 6-1.

Een supertiebreak ging de voor de beslissing zorgen. Panova en Parks namen snel een kloof en Zimmermann en Schoofs konden die achterstand nooit echt ophalen. Zo wonnen Panova en Parks de supertiebreak met 10-6.