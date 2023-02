Joris De Loore staat in de kwartfinales in Litouwen na een vlotte zege

Joris De Loore heeft zich voor de kwartfinales in Vilnius geplaatst. Hij won zijn 2e ronde tegen een Kazach vlot.

Nog één Belg bleef op het challengertornooi van Vilnius in Litouwen over. Joris De Loore speelde in de 2e ronde tegen de Kazach Denis Yevseyev.

De Loore moest al snel een breakkans wegwerken, maar hield daarna de set onder controle. Hij dwong een breakpunt af en gaf Yevseyev geen enkele kans meer: 6-3.

In de 2e set liep De Loore meteen op een achterstand. Daarna won hij 4 games op rij en serveerde hij rustig uit: 6-4. Zo staat De Loore in de kwartfinales, waarin hij het tegen de Turk Cem Ilkel zal spelen.