Djokovic op inschrijvingslijst Indian Wells maar geraakt wellicht niet tijdig VS binnen door regels rond vaccinatie

Novak Djokovic staat op de inschrijvingslijst voor Indian Wells. De kans dat hij op het toernooi in de VS in actie komt, is echter klein.

Het is algemeen geweten dat Novak Djokovic zich niet heeft laten vaccineren voor Covid-19. Er gelden ook nu nog altijd strenge regels in de Verenigde Staten omtrent vaccinatie, of toch voor personen die vanuit het buitenland naar Amerika willen reizen. OPHEFFEN INREISVERBOD OP 11 MAART Er geldt nog altijd een inreisverbod voor niet-gevaccineerden en dit verbod zou pas stopgezet worden op 11 maart. Reeds twee dagen eerder worden de eerste matchen van de hoofdtabel afgewerkt op Indian Wells. Het is dus te laat voor Djokovic om dan nog naar Amerika te reizen om nog deel te kunnen nemen aan het prestigieuze toernooi. De Duitser Tommy Haas, de toernooidirecteur, verklaarde eerder dat het een schande zou zijn als de Serviër niet zou kunnen meedoen. Desonanks dreigt het op dat scenario uit te draaien. Novak Djokovic won onlangs nog de Australian Open.