Kimmer Coppejans en Michael Geerts meteen in de 1e ronde uitgeschakeld

Kimmer Coppejans heeft in Tenerife in de 1e ronde verloren. Ook Michael Geerts ligt er meteen uit. Hij verloor in Litouwen.

Op het challengertornooi van Tenerife is Kimmer Coppejans de enige Belg die er actief is. Hij speelde in de 1e ronde tegen de Amerikaan Nicolas Moreno De Alboran. Coppejans moest snel breakkansen wegwerken, maar hij kon daarna zelf een breakpunt pakken. Daarna kwam hij niet meer in de problemen en hij breakte nog een 2e keer: 6-3.

Set 2 begon desastreus voor Coppejans. Hij moest meteen zijn opslagspel inleveren, maar kwam terug tot 3-3. Dat was van korte duur, want Moreno De Alboran nam terug de voorsprong en won de set met 3-6. In de beslissende set pakte Coppejans als 1e een voorsprong, maar de Amerikaan rebreakte meteen en sloeg op het einde van de set opnieuw toe: 5-7.

In Litouwen stond Michael Geerts op het challengertornooi van Vilnius. Hij speelde in de 1e ronde tegen de Oostenrijker Jurij Rodionov.

Geerts liep in de 1e set al snel tegen een achterstand aan en kreeg nadien geen enkele kans meer van de Oostenrijker. De set eindigde op 6-2. In de volgende set konden beide spelers eerst hun opslagspel behouden, maar bij 4-3 waren daar toch breakballen voor Rodionov. Hij kon die verzilveren en won de set met 6-3.