Joris De Loore een ronde verder in Litouwen, voor Magali Kempen is het al afgelopen in Grenoble

Wisselend succes voor de Belgen.

Nadat Joris De Loore (ATP 209) in Louvain-la-Neuve in de tweede ronde werd uitgeschakeld nam hij een pauze van bijna twee weken. In de Litouwse hoofdstad Vilnius speelt hij opnieuw op een Challenger-toernooi.

In de eerste ronde nam De Loore het op tegen tegen de Zwitser Domenic Stricker (ATP 150). Na iets meer dan een uur had De Loore twee sets gewonnen: 6-3 en 6-1. In de volgende ronde neemt hij het op tegen de Kazach Denis Yevseyev (ATP 329).

Magali Kempen (WTA 199) nam het in de eerste ronde in het Frankrijk in het ITF-toernooi van Grenoble op tegen de Zwitserse Simona Waltert (WTA 132). Waltert won de eerste set met 6-3. In de tweede set herpakte Kempen zich en won ze de set met 4-6. In set drie herpakte Waltert zich en won ze de set met 6-3.