Elise Mertens delft toch onderspit na comeback tegen haar voormalige dubbelpartner Kudermetova

Mertens is in de tweede ronde uitgeschakeld in Abu Dhabi.

Op het WTA-toernooi in Abu Dhabi (hard 780.637 dollar) had Elise Mertens (WTA 32) haar eerste match makkelijk gewonnen van de Italiaanse Martina Trevisan (WTA 25). In de tweede ronde was de Russin Veronika Kudermetova haar tegenstandster (WTA 11).

Mertens en Kudermetova kennen elkaar goed, ze speelden nog samen dubbel en wonnen vorig jaar de US Open. De Russische startte sterk en ging meteen twee deer door de opslag van Mertens. Dat ze ze nadien nogmaal: 6-1 in de eerste set.

In de tweede set herpakte Mertens zich wat en pakte ze met een love game een break. Maar Kudermetova brak meteen terug. Kudermetova ging nogmaals door de opslag van Mertens bij 3-2. Mertens had nadien drie breakkansen maar kon die niet benutten.

Bij 5-3 brak Mertens opnieuw door de opslag van Kudermetova en kon bij 5-4 ook een matchpunt wegwerken op haar opslag. Maar bij 6-5 nam Kudermetova opnieuw een break en was het over voor Mertens: 7-5. Donderdag komt Mertens wel nog in actie op in het dubbelspel.