UPDATE: Bonaventure stunt niet tegen ex-nummer 1 van de wereld in Abu Dhabi, Kempen wint in dubbel in Grenoble

Ysaline Bonaventure zal eens opgekeken hebben bij de loting in Abu Dhabi. Een voormalig nummer 1 treffen is immers niet niks.

Het was Karolína Plíšková die de tegenstandster was van Ysaline Bonaventure in de eerste ronde van het WTA-toernooi van Abu Dhabi. De Tsjechische stond dus ooit helemaal bovenaan de wereldranglijst en is de huidige nummer 20 van de wereld. Het bleef dus uiteraard een grote uitdaging voor Bonaventure om in de buurt te komen van een stunt.

Dat is ook gebleken op het terrein. Bonaventure geraakte wel op het scorebord nadat de eerste drie games gewonnen waren door Plíšková. Meer zat er in set 1 niet in voor Bonaventure. Ook in de tweede set nam Plíšková meteen een voorsprong.

IETS MEER WEERWERK

Bonvanture begon dan wel iets meer weerwerk te bieden, maar de overwinning van Plíšková kwam niet in het gevaar. Met 6-1 en 6-3 kwam er een vroeg einde aan het enkeltoernooi van Ysaline Bonaventure.

Update: op het ITF-toernooi van Grenoble heeft Greet Minnen samen met de Zwitserse Knoll dan weer gewonnen in de eerste ronde van het dubbelspel van de Franse speelsters Babel en Nguyen. Het werd 6-7 (2/7), 6-3 en [10-8].