Kirsten Flipkens neemt heeft het even moeilijk, maar stoot door naar kwartfinale in dubbelspel in Abu Dhabi

De Belgische heeft met haar Duitse dubbelpartner de eerste ronde winnend afgesloten.

Kirsten Flipkens had samen met haar Duitse dubbelpartner Laura Siegemund het toernooi in Hobart gewonnen voor ze naar de Australian Open trokken. Maar dat werd geen succes, want ze werden in de eerste ronde meteen uitgeschakeld.

In Abu Dhabi, in de Verenigde Arabische Emiraten, staan Flipkens en Siegemund weer samen op de baan. Op het WTA-toernooi daar speelden ze in de eerste ronde tegen het Amerikaans/Indische duo Mattek-Sands/Mirza.

Flipkens en Siegemund begonnen goed aan de match en pakten de eerste set met 6-3. In de tweede set namen ze direct een break, maar nadien verloor het Belgisch/Duitse duo drie punten op rij. Beide duo's hadden het moeilijk om hun opslag te behouden, maar Flipkens en Siegemund wonnen de set wel met 6-4 en gaan naar de kwartfinale.