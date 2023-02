Belgische dames in het dubbel: Elise Mertens boekt klinkende zege in Abu Dhabi, Benoît verliest in Bath

Ook in het dubbelspel wagen Belgische dames hun kans deze week. Elise Mertens en Marie Benoît bijvoorbeeld. Terwijl Mertens zal hopen om lang mee te draaien in Abu Dhabi, is het voor Benoît al afgelopen in Bath.

Dubbelspecialiste Elise Mertens vormt deze week eens een duo met een andere partner. De Zwitserse Belinda Bencic speelt aan haar zijde. Samen stonden ze op het WTA-toernooi van Abu Dhabi tegenover de Poolse Rosolska en Nieuw-Zeelandse Routcliffe. Het werd een geslaagd experiment voor Mertens en Bencic, die een klinkende overwinning boekten.

Mertens en Bencic hebben allebei dan ook al een pak ervaring dan in het dubbelspel, zij het dan met een andere partner. Ze lieten alleszins weinig heel van hun tegenstandsters. Pas bij 5-0 kwamen die een eerste keer op het scorebord en ook in set 2 was hen niet meer dan één spelletje gegund. Een overtuigende tweemaal 6-1 dus voor Mertens/Bencic.

SUPERTIEBREAK DE MIST IN VOOR BENOÎT

Marie Benoît is actief op het ITF-toernooi van Bath in Groot-Brittanië. De Britse Eden Silva staat in het dubbelspel aan haar zijde. De Slovaaks-Tsjechische combinatie Morvayova/Siskova was de eerste hindernis die Benoît en Silva moesten overwinnen. Dat lukte niet, ondanks het winnen van set 2 dankzij een break diep in de set. De supertiebreak ging de mist in. Het werd 6-3, 5-7 en [10-2] voor Morvoyova en Siskova.