Belgen in actie: Greet Minnen wint in het enkelspel in Porto, Kimmer Coppejans verliest in Tenerife

Naast Van Uytvanck komen er nog Belgen in actie vandaag. Greet Minnen en Kimmer Coppejans hebben hun wedstrijd ook reeds afgewerkt, met gemengd succes.

Beiden zijn deze week actief op het ITF-circuit, met bijvoorbeeld de deelname van Greet Minnen in Porto. Thuisspeelster Ines Murta was haar eerste tegenstandster. De Portugese kwam 1-2 en 0-40 voor. Door op dat moment een break te vermijden, deelde Minnen een tik uit haan haar opponente. Vanaf dat moment ging de match de andere kant uit en Minnen pakte nog vlot de eerste set.

In set 2 waren er breakkansen over en weer, maar de meesten waren wel voor onze landgenote. Minnen was dan ook de speelster die bij 2-2 kon doorduwen en vier spelletjes op rij naar zich toe kon trekken. Dat was meteen ook de beslissing in deze wedstrijd. Minnen zette Murta opzij met 6-2 en 6-3 in de eerste ronde.

AMERIKAAN TE STERK VOOR COPPEJANS

Kimmer Coppejans had eerder op de dag in Tenerife op de baan gestaan. Moreno De Alboran stond aan de andere kant van het net. Coppejans won wel de openingsset, maar nadien liep het alsnog mis. Zijn Amerikaanse tegenstander nam diep in de derde set nog een keertje zijn opslag af en dat gaf de doorslag. Het werd 3-6, 6-3 en 7-5. In het Litouwse Vilnius had Rodionov Michael Geerts al geklopt met 6-2 en 6-3.